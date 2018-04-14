» المنتخب يعلق على إصابة «الشناوي» بالصليبي

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الرباط الصليبي

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علق الدكتور محمد أبو العلا، رئيس الجهاز الطبي للمنتخب الوطني، على إصابة أحمد الشناوي حارس مرمى الزمالك، بقطع جزئي في الرباط الصليبي.

وقال أبو العلا: «تواصلت مع الدكتور محمد أسامة طبيب نادي الزمالك، وأكد لي أن أحمد الشناوي خضع لبعض الفحوصات، وكشف أن إصابته عبارة عن قطع جزئي في الرباط الصليبي وتتسبب في غيابه مدة لا تقل عن 4 أشهر».

وكشف أنه تواصل مع أحمد الشناوي وينتظر عرضه غدًا على الدكتور أحمد عبد العزيز لتحديد موقفه الرسمي من التواجد في المنتخب بمونديال روسيا.



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