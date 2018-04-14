«تيجانا» يكشف تفاصيل التحقيق مع ثنائي الزمالك

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محمد ابراهيم

اسماعيل يوسف

حازم امام

كشف إسماعيل يوسف، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، تفاصيل التحقيق مع الثنائي محمد إبراهيم وحازم إمام لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وأكد تيجانا، أن الثنائي محمد إبراهيم وحازم إمام، التزاما بالحضور للتحقيقات اليوم، السبت، مشيدًا بالتزامهما بهذا الأمر.

وشدد على أن حازم إمام ومحمد إبراهيم، بعد الانتهاء من التحقيق معهما خضعا للتدريبات بالجمانيزيوم.

وواصل إسماعيل يوسف أن انتظام حازم وإبراهيم بالتدريبات الجماعية، سيتقرر طبقا لنتيجة التحقيقات التي خضعا لها اليوم.

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك قد قرر توقيع غرامة 200 ألف جنيه على كل لاعب بعد خلافهما مع مدير الكرة أيمن حافظ.



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