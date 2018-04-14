"السيسي" يفتتح أكبر مصنع أسمنت ومحطة كهرباء بالعالم

14 أبريل 2018 - 08:05 م

تستعد محافظة بني سويف، لاستقبال الرئيس السيسي، في ثاني زيارة له للمحافظة خلال 3 أشهر عقب تفقده لمصنع سامسونج ووضع حجر أساس مجمع صناعات توشيبا العربى بمنطقة كوم أبو راضى الصناعية بالواسطى يناير الماضى.



يفتتح الرئيس أكبر محطة كهرباء فى العالم تعمل بالتكنولوجيا المركبة بالغاز الطبيعى وأكبر مصنع لإنتاج الأسمنت بالشرق الأوسط والذى أقامته الهيئة الهندسية القوات المسلحة.





تقع محطة الكهرباء غياضه على بعد 40 كيلومترًا جنوب مدينة بنى سويف فى الصحراء الشرقية فى اتجاه المنيا فى ببا ويعمل المشروع بالغاز ويعد الأكبر على مستوى العالم بنظام h class ويعتمد فى التشغيل على الغاز الطبيعى ويساهم فى إنتاج 20 % من إنتاج مصر من الكهرباء.





ويضم المشروع 75% من العمالة من أبناء بنى سويف وجاء بجهد وتعاون بين تحالف السويدى سيمنس ووزارة الكهرباء ومشاركة وجه قبلى لإنتاج الكهرباء ومحافظة بنى سويف ونجح فى إنهاء مشكلات انقطاع التيار الكهربائى بالصعيد قبل الصيف.





ويقول المهندس شريف حبيب محافظ بنى سويف أن المشروع يعد طفرة تنموية لكل صعيد مصر فعلاوة على الاكتفاء الذاتى من الكهرباء وتصدير الفائض المهندس هانى فايد مدير محطة كهرباء غياضه فيقول المشروع تناوب عليه خبراء من 38 جنسية اجنبيه بالعالم والان 7 جنسيات فقط وقد وفر المشروع 4 فنادق عائمة لإقامة الخبراء وكبار العاملين من غير ابناء المحافظة.



