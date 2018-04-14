«عبد الغفار»: الجامعات المكان المناسب لاكتشاف قادة المستقبل والمتميزين

14 أبريل 2018 - 08:21 م

شهد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى مساء اليوم، السبت، افتتاح معهد إعداد القادة بحلوان بعد تطويره، بحضور عدد من الوزراء وكبار المسئولين ورؤساء الجامعات الحكومية والخاصة، بتكلفة إجمالية لـ30 مليون جنيه.







وقال "عبد الغفار"، إن خطة تطوير المعهد جاءت حرصًا على الارتقاء بالدور الذى يقوم به فى دعم النشاط الطلابى، وتنمية الوعي والانتماء الوطني لدى طلاب الجامعات، مشيرًا إلى أن الجامعات تعد المكان المناسب لاكتشاف قادة المستقبل والمتميزين فى كل مجال، لدعمهم وتوفير الفرصة لهم للارتقاء بمواهبهم فى الرياضة والفنون والعلوم على حد سواء.





وأضاف وزير التعليم العالى ، خلال كلمته : أن المعهد كان غير قادرا على القيام بمهامه فى السنوات الأخيرة بعد توقف العمل به منذ عام 2011،لافتا الى أن الوزارة أعدت خطة لتطوير وإعادة هيكلة البنية التحتيه للمعهد بالتعاون مع الجامعات المصرية والمجتمع المدنى بتكلفة وصلت إلى 30 مليون جنيه بمساهمة من وزارة الشباب والرياضة وعدد من الجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد العليا.



وتابع أنه : تم إحلال وتجديد منشآت ومرافق المعهد وإجراء أعمال الصيانة اللازمة لها، مع الاهتمام بالجانب الجمالى والمسطحات الخضراء، إلى جانب إعادة تشغيل المشروعات المتوقفة، وتوقيع العديد من البروتوكولات مع وزارات الشباب والرياضة والثقافة.



كما تم توقيع بروتوكول مع أكاديمية ناصر العسكرية وهيئة الرقابة الإدارية لتنظيم دورات تثقيفية لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، واستئناف الأنشطة الطلابية الثقافية والفنية التى تساهم فى تكوين شخصية الطلاب وتساعدهم على اكتساب مهارات القيادة واتخاذ القرار، إلى جانب البطولات الرياضية التى تقوى روح المنافسة بين الطلاب فى الأنشطة الرياضية المختلفة.



ومن ناحيته قال الدكتور طايع عبد اللطيف مستشار وزير التعليم العالى للانشطة الطلابية، والمشرف العام على معهد إعداد القادة بحلوان، إن أعمال تطوير المنشآت التى تم افتتاحها تضم فندق الإقامة، قاعة كبار الزوار، المسرح الرومانى، ساحة العلم، المسرح الكبير الخاص بالمحاضرات والندوات، صالة تقديم الطعام، الملاعب الخماسية والمتعددة، معامل الكمبيوتر ومركز الفنون.





وأضاف "عبد اللطيف" خلال الافتتاح ، أن فعاليات الافتتاح تتضمن العديد من الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية والفنية، والعروض الموسيقية، إلى جانب تنظيم ندوات ثقافية يحاضر فيها عدد من الشخصيات العامة، حول استراتيجية وزارة التعليم العالى والتصنيف الدولى للجامعات، اللوائح الطلابية وآليات التنفيذ، واستراتيجيات الأمن القومى والمائى، والمشروعات القومية العملاقة، والانتماء الوطنى، والميثاق الأخلاقى للطالب الجامعى، وحروب الجيلين الرابع والخامس للتكنولوجيا، ومواجهة التحديات الاقليمية والدولية، وتحديث الخطاب الدينى.



وشدد على ضرورة تشجيع الأنشطة الطلابية، فى كل المجالات من أجل تكوين الشخصية المتكاملة للطالب الجامعى، موضحًا أن إعادة وتأهيل معهد إعداد القادة بحلوان بالتعاون مع الجامعات؛ يأتى نظرًا للدور المهم الذى يقوم به المعهد فى إعداد الكوادر الطلابية القيادية.



وأوضح مستشار وزير التعليم العالى، أنه تم إعداد خطة لدورات إعداد القادة داخل الجامعات تشمل مناقشة العديد من الموضوعات منها: التحديات الداخلية والخارجية للوطن، والخطاب الدينى وتحديثه، والأوضاع الاقتصادية للبلاد، ومحاربة الفساد ودور الأجهزة المعنية، وحرب الشائعات وكيفية التصدى لها، والانتماء الوطنى ودوره فى المرحلة الراهنة، ودور الشباب وقياداته فى بناء المستقبل، والعمل التطوعى وأهميته فى خدمة المجتمع.



وأعلن المشرف العام على معهد إعداد القادة، انتهاء المعهد من الدورات التثقيفية المخصصة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس بأكاديمية ناصر العسكرية تنفيذا لبروتوكول التعاون بين المعهد والأكاديمية؛ حيث أقام المعهد 3 دورات لحوالى ألفين طالب بكلية القادة وأركان الحرب، و5 دورات شملت 400 من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة من جامعات القاهرة وعين شمس وحلوان وبنها والمنوفية ومدينة السادات وقناة السويس والأزهر.



وأردف أن الدورات تناولت العديد من الموضوعات، منها: استراتيجية الأمن القومى، مقومات الدولة، حروب الجيل الرابع، العالم الافتراضى وحروب الشائعات، الأمن المائى وترشيد استهلاك المياه، المؤامرات الخارجية، المشروعات العملاقة والإنجازات والأمن الاقتصادى.





