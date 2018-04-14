دعوات إلكترونية لطرد السوريين من مصر

14 أبريل 2018 - 08:27 م

حسابات إلكترونية كل نشاطها هو الدفاع عن سياسات النظام ومهاجمة معارضيه، دشنت حملات ودعوات لمقاطعة محلات السوريين بمصر، بينما تمادى آخرون بوجوب طردهم، زاعمين أنهم مؤيدون للضربة الأمريكية على مواقع بشار الأسد، بالإضافة إلى نشاطهم الاقتصادي الناجح بمصر والذي يضر بالاقتصاد الوطني- حسب قولهم-.

الناشط محمد حجازي، وهو أحد أشهر الحسابات المؤيدة للرئيس، والذي يعرف نفسه بأنه ضد النشطاء وثورة يناير، ويطلق اسم «شاى سكر برا» على حسابه عبر «تويتر»، كتب :«شاورمة أبو مازن السوري وأبو علي الحلبي وأنس الدمشقي وكل الشاورمات يؤيدون ويبايعون الرئيس ترامب لضربة جوية أخرى»، لترد عليه إحدى متابعيه بقولها: «كلاب».

بينما قال حساب آخر: «بدأت حرفيًا أشوف كابوس اللاجئين في مصر قدام عيني كل اللى واعي على كم توغلهم وتملكهم لشقق ومحلات في أغلى حتت ورفعهم لأسعار العقارات بطريقة مريبة وتكتلهم في أحياء سكنية كاملة ليهم عارف الخطورة أد إيه؟ اللى لسه مش مدرك جسامة المشكلة يا سطحي يا مستهبل عشان عجباه ستاتهم».

وقال آخر: «لما تشوف إخواني عره فرحان في ضرب سوريا عادي إنما لما تلاقو سوري فرحان في ضرب بلده يبقي اتفوووو».

وكتب ناشط آخر: «قاطعو السورين اللي عايشين بمصر إلي فرحين بضرب بلدهم إللي ملوش خير في بلده ملوش خير فين».

ورد آخر: «أقسم بالله العظيم هؤلاء يجب طردهم فورا من مصر».

بينما قال ناشط: «دي سوريا كلها قاعدة في مصر راخر هنا وشغل وعيشة في ايه سيبين بلدهم ولا علي بلهم اصلا يمكن عايزنا نحررهلهم زي الفلسطينيين ياريت بكون همهم بلدهم محنا شفنا سنين كتير وبتفوت علينا ازمات بنقعد في بلدنا بندافع عنها وبنفديها باولادنا شباب زي الورد مش بنهرب ونسبها».

ووصل الحال بفتاة ضمن النشطاء المؤيدين للرئيس السيسي إلى اتهام السوريين بمصر بأنهم وراء تخريب الاقتصاد المصري، وكتبت :« السوريين بيخربوا الاقتصاد عن عمد .. الفلوس دي كلها فلوس وتمويلات كانت بتعدي الحدود من ليبيا أو تتهرب في شنط الدبلوماسيين القطريين أو فلوس الجمعيات الشرعية هنا فى مصر مفيش لاجئ بيتحول لمليونير فى سنتين مهما اشتغل يومين في اليوم».











