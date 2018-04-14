إخلاء سبيل «أبو طالب» بضمان محل إقامته

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التراس اهلاوى

النادي الاهلي

نيابة امن الدولة

محمد جمال ابوطالب

أمرت نيابة أمن الدولة العليا اليوم، السبت، بإخلاء سبيل الشاب محمد جمال أبو طالب، عضو رابطة "ألتراس أهلاوي"، بضمان محل إقامته، على ذمة التحقيقات التي تجرى معه وآخرين من جماهير النادي الأهلي، بشأن اتهامهم بارتكاب أحداث الشغب والعنف التى تزامنت مع أحداث مباراة النادي الأهلي وفريق «مونانا» الجابوني، خلال منافسات دوري أبطال إفريقيا. 

وقد وجهت نيابة أمن الدولة العليا إليهم إلى المتهمين بالقضية ارتكاب تهم تأسيس جماعة محظورة وإتلاف ممتلكات عامة وارتكاب أحداث الشغب وتكدير الأمن والسلم العام بالبلاد، والبلطجة واستعراض القوة والتعدي على الممتلكات المملوكة للدولة، وسب الجهات الأمنية. 

ألقت أجهزة الأمن القبض على المتهمين على خلفية أحداث الشغب التي اندلعت عقب مباراة الأهلي في بطولة إفريقيا، قبل أن يتم تكليف نيابة أمن الدولة العليا بالتحقيق مع المتهمين.




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