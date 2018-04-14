» الإسماعيلي يتأهل إلى دور الـ4 بكأس مصر

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تأهل فريق الإسماعيلي إلى الدور نصف النهائي ببطولة كأس مصر، بعد الفوز على المقاولون العرب، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم، السبت، على ملعب الجيش بالسويس، ضمن منافسات دور الثمانية بالبطولة.

أحرز هدفي الإسماعيلي حسني عبد ربه في الدقيقتين 6 و15 من عمر الشوط الأول.

سيطر فريق الإسماعيلي علي منطقة وسط الملعب طيلة الشوط الأول، حيث هدد مرمي المقاولون العرب أكثر من هجمة ليستطيع حسني عبد ربه تسجيل هدفي الدراويش.

بتلك النتيجة يتأهل فريق الإسماعيلي للدور نصف النهائي، لينتظر الفائز من مباراة الزمالك والإنتاج الحربي.


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