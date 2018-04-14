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«صلاح» يسجل في فوز ليفربول على بورنموث بثلاثية

الرياضة

ليفربول
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ليفربول

بورنموث

صلاح

حقق فريق ليفربول فوزًا كبيرًا على مضيفه بورنموث، بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعتهما اليوم، السبت، على ملعب «أنفيلد»، ضمن منافسات الجولة الـ34 من الدوري الإنجليزي.

وشارك الدولي المصري محمد صلاح، مهاجم ليفربول في التشكيل الأساسي لفريقه، وساهم في فوز فريقه بإحراز الهدف الثاني.

أحرز السنغالي ساديو ماني الهدف الأول لليفربول في الدقيقة 7 من عمر اللقاء، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وفي الشوط الثاني أضاف محمد صلاح الهدف الثاني لليفربول، في الدقيقة 69، برأسية رائعة بعد تمريرة سحرية من أرنولد.

ورفع صلاح رصيده من الأهداف في الدوري الإنجليزي إلى 30 هدفًا، ليصبح أول لاعب إفريقي في تاريخ الـ"بريميرليج"، يصل إلى هذا الرقم.

واختتم البرازيلي روبرتو فيرمينو، ثلاثية ليفربول في الدقيقة 91.

ورفع ليفربول رصيده إلى 70 نقطة في المركز الثالث بينما تجمد رصيد بورنموث عند 38 نقطة في المركز الـ11.


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