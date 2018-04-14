الرقابة الإدارية تشكل مجلسًا لمكافحة الفساد وتمويل الإرهاب

أعلنت هيئة الرقابة الإدارية، عن صدور قرار رئيس الهيئة، الوزير محمد عرفان جمال الدين، الخاص بتشكيل مجلس إدارة الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، والذي ضم وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والنائب العام، ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات.

أعلنت هيئة الرقابة الإدارية، عن صدور قرار رئيس الهيئة، الوزير محمد عرفان جمال الدين، الخاص بتشكيل مجلس إدارة الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، والذي ضم وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والنائب العام، ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات.