  • السبت 14 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر09:33 م
بحث متقدم
وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور

ماذا قال السودان عن فشل مفاوضات سد النهضة؟

جون كاسن، السفير البريطانى

بريطانيا: لا نريد تغيير النظام في سوريا

مجدي حمدان

مؤيدو السلطة يتوحدون.. ومعارضون: ما باليد حيلة

سوريون بمصر "أرشيفية"

دعوات إلكترونية لطرد السوريين من مصر

عمرو خالد

عمرو خالد: المطر مؤشر على الزلازل.. وهذا ما حدث العام الماضي

وزارة المالية

الحكومة تطرح سندات باليورو

فلاح يحصد القمح "أرشيفية"

كارثة القمح تصدم الفلاحين

صاروخ "إسكندر" الروسي

روسيا: سنرد على الضربة الأمريكية بهذه الصواريخ

مصطفى بكري

«بكري» يفتح النار على «عمرو موسى»

طوارى

فقيه دستوري: مد حالة الطوارئ انتهاك للدستور

مؤيدو السلطة يتوحدون.. ومعارضون: ما باليد حيلة

آخر الأخبار

مجدي حمدان
مجدي حمدان

حسن علام

أخبار متعلقة
#

"حسنى": "اللهم لا اعتراض"

#

إعلامنا في عافية شويتين

#

اعتقال "عنان" أغضب شخصيات سيادية

#

أمن السلطة يجهض غضبة القدس ويطعن ظهر الشعب

المعارضة

أحزاب

الرئيس السيسي

الحركة المدنية

الموالين

في الوقت الذي يسعى فيه مؤيدو الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى تشكيل تكتل يضم جميع التيارات والأحزاب الموالية له، تعاني القوى المعارضة من حالة من التشرذم والتمزق، ما يجعلها برأي كثيرين في حالة من الضعف التي لا تستطيع معها أن تشكل أي تهديد للسلطة.

وانتشرت مؤخرًا، دعوات داخل أحزاب سياسة مؤيدة للسيسي، بشأن إمكانية دمج تلك الأحزاب جميعًا في كيان واحد مؤيد له، لا سيما أن هناك أحزابًا عديدة غير ممثلة في البرلمان، إضافة إلى أن الكثير منها ليس له حضور في الشارع، ويكاد لا يسمع بها غالبية المواطنين.

في المقابل دشنت المعارضة خلال الفترة الماضية، العديد من الجبهات، كان آخرها "الحركة المدنية الديمقراطية"، والتي تألفت من شخصيات وحركات وأحزاب معارضة للسلطة الحالية، لكنها واجهت اتهامات من معارضين بتبعيتها للسلطة.

وسبق تشكيل الحركة، إعلان الدكتور ممدوح حمزة، الناشط السياسي، تشكيل جبهة أطلق عليها "التضامن للتغيير"، لكنها لم تر النور بسبب الخلافات التي شهدتها الاجتماعات التأسيسية.

مجدي حمدان، نائب رئيس حزب "الجبهة الديمقراطية"، القيادي بجبهة "الإنقاذ" سابقًا فسر تشتت المعارضة بأن الدولة لن تسمح لها بالاجتماع والتواصل من أجل تكوين جبهة أو تكتل معارض، لأن "المجال العام مُغلق تمامًا، ومساحة الحرية المتاحة تكاد تكون منعدمة".

وفي تصريح إلى "المصريون"، أضاف حمدان، أن "الدولة تسمح فقط للموالين والمؤيدين لها بالتحرك بحرية، بل وتوفر لهم السبل والإجراءات التي تمكنهم من هذا، بينما تُطارد من يختلف معها".

وأوضح أن "الدولة مددت حالة الطوارئ من أجل ملاحقة المعارضة وقمعها ومنعها من القيام بأي تحرك، ولتبرير إحكام قبضتها على أي شخص تسول له نفسهم معارضتها".

وفيما تساءل حمدان: "هل يتمكنون من تشكيل كيان يشملهم جميعًا في ظل هذه الإجراءات"، أجاب: "أعتقد مستحيل".

القيادي بجبهة "الإنقاذ" سابقًا، أشار إلى أنه بموجب ذلك القانون تم إلقاء القبض على شخصيات كثيرة، مشددًا على أن الدولة لن تسمح بأي شكل من الأشكال للمعارضة بتكوين تكتل أو كيان تتوحد جميعها فيه.

وبرأي حمدان، فإن جبهة "التضامن للتغيير"، التي سعى الدكتور ممدوح حمزة، إلى تشكيلها "لم تفشل، ولكن أجهزة الدولة، سعت بكل ما أُوتيت من قوة إلى إفشالها، واستقطاب عدد من الشخصيات، ودفعتهم إلى عقد مؤتمر صحفي، وفي النهاية تركتهم لا حول لهم ولا قوة، بعد أن أدواء دورهم". 

وقال معتز الشناوي، المتحدث باسم حزب "التحالف الشعبي الاشتراكي"، إن "المعارضة استطاعت تشكيل جبهة أو كيان معارض تحت اسم الحركة "المدنية الديمقراطية"، ضم العديد من الشخصيات والتيارات المعارضة، وليس كما يعتقد البعض بأنها فشلت في تشكيل كيان يضمها".

الشناوي أضاف لـ "المصريون"، أن "الحركة حرصت منذ اللحظة الأولى على ترك الباب مفتوحًا أمام كل من يريد الانضمام لها، بل وسعت إلى تجميع أكبر قد من تلك الشخصيات والحركات المعارضة على الساحة".

المتحدث باسم حزب "التحالف الشعبي الاشتراكي" أشار إلى أن "الحركة لا زالت تعمل على ضم المزيد من ممثلي القوى السياسية التي تؤمن بنفس الاتجاه، ولم ولن تمنع أحدًا من الانضمام".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الضربة الأمريكية وخطورة بقاء نموذج بشار الأسد

جمال سلطان

كيف نفهم تعاطف الناصريين مع بشار الأسد؟!

محمود سلطان

الخنق السياسي للصحف الورقية

فراج إسماعيل

أحمد خالد توفيق..لو صدقوا مثل ما صدقت

د. هشام الحمامي

الذى نصبناه «بطلًا».. مجرم حرب!

د. حسام عقل

(ذكرى رحيل معجزة إنسانية)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» ماذا قال السودان عن فشل مفاوضات سد النهضة؟
» «صلاح» يحطم الأرقام القياسية بـ«البريميرليج»
» «صلاح» يسجل في فوز ليفربول على بورنموث بثلاثية
» الإسماعيلي يتأهل إلى دور الـ4 بكأس مصر
» بث مباشر.. مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام
» بالفيديو.. «صلاح» يسجل الهدف الثاني لليفربول أمام بورنموث
» المنتخب يعلق على إصابة «الشناوي» بالصليبي
» رسالة مؤثرة من عمر جابر لـ«الشناوي»
» «حفتر» يعود إلى ليبيا خلال أيام
» بالفيديو.. برشلونة تتخطى فالنسيا بثنائية
» الرباط الصليبي يحرم «الشناوي» من كأس العالم

استطلاع رأي

هل توافق على زيادة جديدة في الأسعار خلال الشهور القادمة؟

  • فجر

    04:05 ص

  • فجر

    04:07

  • شروق

    05:33

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:27

  • عشاء

    19:57

من الى
حسن البنا بين الإخوان
لعب البالية في الأقصر
السجون فى مصر (أرشيفية)
الرئيس عبدالفتاح السيسي
مرشحو الرئاسة السابقين