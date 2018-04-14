» «صلاح» يحطم الأرقام القياسية بـ«البريميرليج»

14 أبريل 2018 - 08:58 م

واصل محمد صلاح، مهاجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، تحطيمه للأرقام القياسية، بعدما سجل هدفه الـ30 في «البريميرليج» أمام بورنموث، في المباراة التي انتهت بفوز الريدز، بثلاثة أهداف دون رد، ضمن منافسات الجولة الـ34.

وأصبح محمد صلاح بذلك هو أكثر لاعب من القارة السمراء يسجل أهدافًا في موسم واحد بالدوري الإنجليزي، متخطيًا ديديه دروجبا، أسطورة كوت ديفوار الذى سجل 29 هدفًا، هو أكثر عدد من الأهداف يسجله مع فريقه الأسبق تشيلسى.

وأصبح محمد صلاح، ثامن لاعب فى تاريخ الدورى الإنجليزى بمسماه الجديد "بريميرليج" يسجل 30 هدفًا أو أكثر فى موسم واحد من المسابقة، التى انطلقت بهذا الاسم فى موسم 1992.

1- محمد صلاح أصبح أيضاً ثانى أسرع لاعب فى تاريخ ليفربول يصل لـ 30 هدفًا، وذلك خلال 32 مباراة، بعد جورج آلان فى موسم 1986، عندما سجل 30 هدفاً فى 31 مباراة.

2- نجح محمد صلاح فى تخطى رقمى كريستيانو رونالدو وروبن فان بيرسى نجمى مانشستر يونايتد السابقين، إذ إنه سجل أهدافًا في 22 مباراة خلال الموسم الحالى، بينما سجل رونالدو فى 21 مباراة بموسم 2007 – 2008، وسجل فان بيرسى فى 21 مباراة أيضاً ولكن فى موسم 2012 – 2013.

وفى موسم 2007 – 2008 كان رونالدو قد سجل 42 هدفاً فى كل البطولات مع يونايتد، بينما وصل صلاح الآن لـ 40 هدفا، ليصبح على بُعد هدفين فقط من معادلة رقم رونالدو، و3 أهداف من أجل تخطيه، علماً بأن رونالدو كان هو آخر لاعب فى إنجلترا يتمكن من تسجيل 42 هدفاً فى موسم واحد بمختلف المسابقات.

3- عادل محمد صلاح إنجاز أسطورة ليفربول إيان راش الذى سجل 40 هدفا فى جميع المسابقات موسم 1986 – 1987، كما يسعى لتسجيل 8 أهداف فى المباريات المقبلة، ليتخطى الرقم القياسى كأكثر لاعب يسجل أهدافًا لليفربول فى موسم واحد، والذى يحمله راش نفسه، برصيد 47 هدفًا فى موسم 1983- 1984.

4- بات صلاح أيضًا أول لاعب يسجل فى 7 مباريات متتالية على ملعب آنفيلد بالدورى الإنجليزى، منذ لويس سواريز فى موسم 2013 / 2014، بينما الرقم القياسى هو 8 أهداف، ومسجل باسم روجر هانت فى موسم 1961 / 1962.

5- تمكن محمد صلاح من تسجيل الهدف الـ 17 فى جميع المسابقات مع نادى ليفربول بمختلف المسابقات الإنجليزية والأوروبية منذ بداية عام 2018.

6- سجل محمد صلاح 30 هدفًا فى النسخة الحالية من مسابقة الدورى الإنجليزى، ويحتاج لتسجيل هدف وحيد في المباريات القادمة، لمعادلة الرقم القياسى المسجل باسم الثلاثى لويس سواريز وكريستيانو رونالدو والآن شيرار الذى تمكن من الوصول للهدف الـ31 فى موسم واحد بمسابقة "البريميرليج".