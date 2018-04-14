المشدد 10 سنوات لتكفيري و5 سنوات لشقيقه

14 أبريل 2018 - 09:04 م

قررت محكمة جنايات الزقازيق اليوم، السبت، برئاسة المستشار علاء شجاع، وعضوية المستشارين محمد مصطفى عبيد، وأشرف عبيد على، وسكرتارية أيمن حسونة، السجن المشدد 10 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه، للتكفيري "عمار أبو سبحة"، و5 سنوات، وغرامة 200 جنيه لشقيقه "سلمان" بتهمة مقاومة السلطات وحيازة سلاح نارى، والانضمام لخلية إرهابية.





كانت معلومات سرية وردت للأجهزة الأمنية عن قيام كل من "عمار أبو سبحة"، 21 سنة، طالب جامعى، ومقيم بالمطاوعة مركز ههيا، وصاحب محل منظفات وشقيقه “سلمان"، 19 سنة، بالاشتراك مع خلية إرهابية، قامت باستهداف أفراد الشرطة بالشرقية، وأثناء توجه مأمورية مكبرة لضبطهم، قاموا بإطلاق النيران على القوات التى تبادلت معهما إطلاق النيران، وأسفرت عن إصابة الأول بطلق نارى وضبط شقيقه وبحوزته رشاش بورسعيد 9 مللى و20 طلقة وفرد خرطوش.





وتبين أنهما نجلا التكفيري "الشحات"، الذى تم القبض عليه، لقيامهما بالتخطيط لاستهداف رجال الجيش والشرطة بالمحافظة، وأنه من قيادات الجماعة التكفيرية الجهادية ومحبوس على ذمة القضية رقم 4893 جنايات مركز ههيا لسنة 2014 تهمة الاشتراك فى تنظيم سرى يسعى لقلب نظام الحكم واستهداف ضباط وأفراد الشرطة''، وذلك فى الجناية رقم 7192 لسنة 2014 جنايات ههيا والمقيدة برقم 1173 لسنة 2014 كلى شمال الزقازيق، بتهمة الانضمام لجماعة تكفيرية إرهابية، ومقاومة السلطات وإطلاق الأعيرة النارية تجاههم.



وكانت نيابة شمال الزقازيق الكلية بإشراف المستشار هانى تاج الدين، قررت إحالة التكفيرى ''عمار أبو سبحة'' وشقيقه ''سلمان'' إلى دائرة إرهاب الشرقية التى أصدرت حكمها المتقدم.