بريطانيا: لا نريد تغيير النظام في سوريا

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جون كاسن، السفير البريطانى
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سوريا

بريطانيا

جون كاسن

أكد السفير البريطاني بالقاهرة، جون كاسن، أن هدف بلاده لا تهدف إلى المشاركة في الحرب بسوريا، أو تغير نظام بشار الأسد.

وقال "كاسن"، في تغريدة له على موقع "تويتر"، إنه "يوم السبت الماضي 75 من الأبرياء، منهم نساء و أطفال، راحوا ضحية هجوم بأسلحة كيميائيّة شنّه النظام السوري على شعبه".

وأضاف أن "الضربات الجوية البريطانية ليس هدفها التدخل في الحرب أو تغيير النظام بل رفع الظلم عن ألاف الأبرياء الذين لا يستطيعون الدفاع عن أنفسهم بعد أن أُحبطت القنوات الدبلوماسيّة".

وفجر اليوم، أعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا شن ضربة عسكرية ثلاثية على أهداف تابعة للنظام السوري، ردًا على مقتل 78 مدنيًا على الأقل وإصابة مئات، السبت الماضي، جراء هجوم كيميائي نفذه النظام السوري على مدينة دوما، في الغوطة الشرقية بريف دمشق.


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