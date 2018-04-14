علاء نبيل مديرًا فنيًا للمقاولون العرب

14 أبريل 2018 - 09:33 م

قرر مجلس إدارة نادي المقاولون العرب برئاسة محسن صالح، تعين علاء نبيل مديرًا فنيًا لفريق ذئاب الجبل، خلفًا لمحمد عودة التي قدم إستقالته، اليوم السبت، بعد الخروج من مسابقة كأس مصر.

وتقدم محمد عودة المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب باستقالته من منصبه، بعد الخسارة أمام الإسماعيلي في دور الثمانية لكأس مصر.

وحقق الإسماعيلى فوزا ثمينا على المقاولون بهدفين نظيفين أحرزهما حسنى عبدربه فى المباراة التى أقيمت بينهما باستاد السويس الجديد فى إطار مباريات دور الثمانية ،ليتأهل الدراويش لدور الأربعة منتظرا الفائز من لقاء الزمالك والإنتاج الحربى .