المعارضة تشكل حكومة ظل

14 أبريل 2018 - 09:45 م

في ظل التضييق الذي تعاني فيه حركات المعارضة من حالة من التشرذم، تسعى إلى تشكيل حكومة ظل، وهي المحاولات التي سعت إليها في فترات سابقة، كطوق نجاة لبقائها في المشهد السياسي.

وقال أمين اسكندر، الأمين العام المساعد لحزب تيار "الكرامة"، إن "تشكيل حكومة ظل واحدة من أهم الأفكار التي تحاول المعارضة تنفيذها خلال الفترة المقبلة، من خلال الالتفاف حول شخصيات أساسية تمثل نبض الوطن، من أجل تقديم فكرة ورؤى جديرة بالتنفيذ".

وأضاف اسكندر لـ"المصريون": "الحالة السياسية في حاجة إلى مناخ جديد، يساهم في خلق كوادر جديدة، وهو أمر غير معروف توقيت تنفيذه من قبل السلطة السياسية، التي لا تكل من ملاحقة القادة السياسيين، وتجريف الساحة من كافة القيادات الجديدة، ومن ثم نعاني في هذه الفترة من عدم وجود أي جديد، أو حتى مقدرة من المعارضة علي خلق بدائل حقيقية".

بينما أشار عبد العزيز الحسيني، نائب رئيس حزب تيار "الكرامة", وعضو "الحركة المدنية الديمقراطية" إلى أن "تشكيل حكومة ظل ضرورة ملحة على أحزاب المعارضة تفعيلها، وهو أمر منصوص عليه في لوائح جميع الأحزاب السياسية، ومن ثم يتم تباحث تنفيذ هذا الأمر".

لكنه لم ينف في الوقت ذاته "حجم الصعوبات التي تقف أمام المعارضة السياسية، بسبب التضييق الأمني والسياسي، وآخرها إحالة أكثر من 20 من أعضاء الحركة المدنية الديمقراطية للتحقيق بتهمة الخيانة العظمى".

وأضاف الحسيني لـ"المصريون": "الحكومات بها جزء سياسي وآخر تكنوقراطي، ومن ثم لا يمكن المخاطرة بعرض أسمائها لحكومات الظل التي تنوي المعارضة السياسية تشكيلها بسبب إمكانية ملاحقتهم امنيا، وبالتالي تحول حياتهم إلى جحيم، وهو أمر غير معروف أسبابه من النظام السياسي، والذي من المفترض أن يسعى إلى حياة سياسية أكثر أمانًا للمعارضة والمؤيدين على حد سواء".