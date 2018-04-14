باكستان تدعو إلى إجراء تحقيق "شفاف" في هجوم دوما

14 أبريل 2018 - 11:41 م

دعت باكستان، السبت، إلى إجراء "تحقيق عاجل وشفاف" من قبل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، بشأن هجوم دوما بريف العاصمة السورية.



جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية، أدانت فيه "بشدة أي استخدام للأسلحة الكيميائية".



وقال البيان، إن إسلام أباد تتابع "بقلق بالغ" الأوضاع في سوريا.



كما دعت الوزارة، جميع الأطراف إلى "الامتناع عن أعمال تنتهك ميثاق الأمم المتحدة".

