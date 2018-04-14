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باكستان تدعو إلى إجراء تحقيق "شفاف" في هجوم دوما

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ضحايا مجزرة "دوما"
ضحايا مجزرة "دوما"

المصريون ووكالات

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دعت باكستان، السبت، إلى إجراء "تحقيق عاجل وشفاف" من قبل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، بشأن هجوم دوما بريف العاصمة السورية.
جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية، أدانت فيه "بشدة أي استخدام للأسلحة الكيميائية".
وقال البيان، إن إسلام أباد تتابع "بقلق بالغ" الأوضاع في سوريا.
كما دعت الوزارة، جميع الأطراف إلى "الامتناع عن أعمال تنتهك ميثاق الأمم المتحدة".
والسبت الماضي، نفذ النظام السوري هجوما كيميائيا على مدينة دوما في الغوطة الشرقية بريف دمشق، راح ضحيته العشرات من المدنيين، وقوبل الهجوم برفض دولي أعقبه فجر اليوم ضربة عسكرية غربية استهدفت مواقع للنظام في عدة مناطق. -

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