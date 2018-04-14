تفاصيل لقاء "السيسي" ورئيس حكومة الوفاق الليبية

14 أبريل 2018 - 11:58 م

حثَّ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فائز السراج، على مساندة جهود مبعوث الأممي غسان سلامة لتحقيق التوافق وإجراء الانتخابات العامة خلال العام الجاري.



جاء ذلك في لقاء جمع السيسي والسراج على هامش مشاركتهما في القمة العربية الـ29، التي ستنطلق في مدينة الظهران السعودية، الأحد، وفق بيان للرئاسة المصرية.



وأكد السيسي على "أهمية المضي قدمًا فى جهود التسوية السياسية في ليبيا".



ودعا الرئيس المصري، السراج إلى العمل على مساندة المبعوث الأممي في مهمته، واستكمال التوافق حول مختلف القضايا المعلقة، وإجراء الانتخابات خلال العام الجاري.



كما دعا السيسي الأطراف الليبية إلى "إعلاء المصلحة الوطنية العليا والاستقرار في بلادهم فوق كل المصالح الضيقة، والتركيز على إعادة بناء مؤسسات الدولة وإجراء الانتخابات خلال العام الجاري".



بدوره، أعرب السراج، عن "تقديره للجهود المصرية الرامية للتوصل إلى توافق ليبى وطنى إزاء مختلف القضايا العالقة، بما يتيح إعادة بناء مؤسسات الدولة واستعادة الاستقرار في ليبيا"، حسب البيان ذاته.



ومن المرتقب إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية قبل نهاية 2018 في ليبيا، وفق خارطة طريق للأمم المتحدة، تشمل أيضًا إقرار دستور، وتحقيق مصالحة وطنية شاملة.



ويتصارع على النفوذ والسلطة والشرعية في ليبيا، قوتان سياسيتان هما: حكومة الوفاق الوطني برئاسة السراج، المدعومة دوليا، في العاصمة طرابلس (غرب)، والقوات التي يقودها خليفة حفتر، المدعومة من مجلس النواب بطبرق (شرق).



وبجانب الأزمة الليبية، تتصدر أجندة القمة العربية غدًا، 6 ملفات شائكة، وفق مصادر دبلوماسية، هي: القضية الفلسطينية، والأوضاع في سوريا، واليمن،، ومحاربة الإرهاب، والتدخلات الإيرانية، والخلافات العربية البينية.



وفي هذا الصدد، بحث الرئيس الفلسطيني محمود عباس، السبت، مع نظيريه المصري والتونسي، كل على حدة، مستجدات القضية الفلسطينية والأوضاع في المنطقة، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".



وجرى اللقاءان على هامش فعاليات القمة العربية الـ29.



وحسب "وفا"، ناقش عباس مع السيسي، الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، وآخر المستجدات على صعيد القضية الفلسطينية.



كما تم الحديث عن دعم وتبني رؤية الرئيس الفلسطيني التي طرحها في مجلس الأمن حول عقد مؤتمر دولي للسلام تنبثق عنه آلية دولية متعددة لرعاية عملية السلام.



وأطلع عباس نظيره المصري على الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة في القدس وباقي الأراضي الفلسطينية، خاصة على المقدسات الإسلامية والمسيحية، وفق المصدر ذاته.



كما التقى عباس نظيره التونسي الباجي قائد السبسي، وناقش معه تطورات القضية الفلسطينية.

