"لافروف" يفجر مفاجأة جديدة بشأن تسميم "سكريبال"

15 أبريل 2018 - 12:01 ص

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، السبت، إن تحليل العينة التي أخذها خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية من موقع تسميم العميل الروسي المزدوج سيرغي سكريبال، لتحليلها في المركز السويسري، يشير إلى تورط واشنطن ولندن، نظراً لاستخدام مادة تدعى"BZ" في محاولة الاغتيال.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" المحلية عن لافروف قوله إن "هذه المعلومات أصبحت مؤكدة والتحليل أجري في المركز السويسري للتحليل الإشعاعي والإشعاع الكيميائي، في مدينة شبيتس السويسرية".

ولفت أن "هذه المعلومات تحمل طابعا سريا للغاية".

وأشار وزير الخارجية الروسي إلى أن "هذه المادة تدخل في صناعة الأسلحة الكيميائية في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ولم ينتجها الاتحاد السوفييتي ولا روسيا الاتحادية لاحقا".

ومادة "BZ" هي من المواد التي تشل النظام العصبي، وتسبب الغيبوبة المؤقتة للإنسان إذا استهلكها بقدر خفيف، والموت السريري في حال إضافتها للطعام بكمية كبيرة.

وفي 4 مارس/آذار الماضي، اتهمت بريطانيا روسيا بمحاولة قتل سكريبال (66 عامًا)، وابنته "يوليا" (33 عامًا)، على أراضيها، باستخدام "غاز الأعصاب"، وهو ما تنفيه موسكو.

وآنذاك، أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، أن المحققين البريطانيين توصلوا إلى أن المادة المستخدمة مصدرها روسيا، وهي غاز "نوفيتشوك" الكيميائية.

