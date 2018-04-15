  • الأحد 15 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر01:26 ص
بحث متقدم
خليفة حفتر

"أديب" يكشف تفاصيل جديدة عن الحالة الصحية لـ"حفتر"

سامح شكري

"شكري" يوضح آخر تطورات أزمة سد النهضة

الغيطي

"الغيطي" يكشف معلومة خطيرة عن المخابرات البريطانية

الخارجية الروسى سيرجى لافروف

"لافروف" يفجر مفاجأة جديدة بشأن تسميم "سكريبال"

عمرو أديب

تعليق ناري لـ"أديب" على الضربة الأمريكية لسوريا

الحركة المدنية الديمقراطية" أرشيفية"

المعارضة تشكل حكومة ظل

زرعة الأرز في مصر (أرشيفية)

تخفيض مساحة زراعة الأرز «كارثة»

وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور

ماذا قال السودان عن فشل مفاوضات سد النهضة؟

مجدي حمدان

مؤيدو السلطة يتوحدون.. ومعارضون: ما باليد حيلة

سوريون بمصر "أرشيفية"

دعوات إلكترونية لطرد السوريين من مصر

فى حادث بالبحرالأحمر

بالصور.. مسعف وسائق يسلمان 60 ألف جنيها عثرو عليها

قبلي وبحري

صور المبلغ والمسعف
صور المبلغ والمسعف

حسن حمدان

أخبار متعلقة
#

تجديد ترخيص «LTC » بعد دفع «غرامة مرتضى»

#

60% سيشاهدون كأس العالم على القناة القطرية

#

"الميكروباص" العمود الفقري لشوارع مصر

#

بالفيديو.. برلماني: 60 ألف جنيه تمويل زواج الشباب بالقانون الجديد

مسعف

٦٠ الف جنيها.

حادث البحرالأحمر.

سلم المسعف إبراهيم أحمد معوض والشهير والسائق عاطف محمد محمود، حقيبة بها مبلغ 60 ألف جنيه، أثناء نقل مصابين في حادث انقلاب سيارة شمال البحر الأحمر، لذوي المصابين.
تلقت غرفة عمليات إسعاف البحر الأحمر بلاغا ، بانقلاب سيارة ملاكي بطريق غارب- الغردقة،بمنطقة جبل الزيت، وبالانتقال، تبين إصابة كل من محمود مدحت عبد الرحمن، ومصطفى محمد مصطفى.
تم نقلهما لمستشفى الغردقة العام،واثناء نقل المصابين وجدو مبلغ مالى كبير داخل حقيبه بها 60 ألف جنيها تم تسليم المبلغ لذوى المصابين تحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيق. 





تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الضربة الأمريكية وخطورة بقاء نموذج بشار الأسد

جمال سلطان

كيف نفهم تعاطف الناصريين مع بشار الأسد؟!

محمود سلطان

الخنق السياسي للصحف الورقية

فراج إسماعيل

أحمد خالد توفيق..لو صدقوا مثل ما صدقت

د. هشام الحمامي

الذى نصبناه «بطلًا».. مجرم حرب!

د. حسام عقل

(ذكرى رحيل معجزة إنسانية)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» شاهد.. صدمة عمرو أديب بسبب هذا الأمر
» كارثة القمح تصدم الفلاحين
» انفجار بقاعدة تضم ميلشيات إيرانية في حلب
» 6 أرقام لـ"صلاح" بعد هدفه في شباك بورنموث
» "لو تحقق هذا الأمر ندخل دمشق بـ40 يوما"
» التفاصيل الكاملة للجريمة المروعة التي هزت لبنان
» نجاح الصندوق السيادي متوقف على هذا الأمر
» عمرو خالد: المطر مؤشر على الزلازل.. وهذا ما حدث العام الماضي
» روسيا: سنرد على الضربة الأمريكية بهذه الصواريخ
» إخلاء سبيل «أبو طالب» بضمان محل إقامته
» «صلاح» يسجل في فوز ليفربول على بورنموث بثلاثية

استطلاع رأي

هل توافق على زيادة جديدة في الأسعار خلال الشهور القادمة؟

  • فجر

    04:05 ص

  • فجر

    04:05

  • شروق

    05:32

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:28

  • عشاء

    19:58

من الى
حسن البنا بين الإخوان
لعب البالية في الأقصر
السجون فى مصر (أرشيفية)
الرئيس عبدالفتاح السيسي
مرشحو الرئاسة السابقين