"الغيطي" يكشف معلومة خطيرة عن المخابرات البريطانية

وأشار "الغيطي" إلى أن المخابرات البريطانية ترى أن مصر شوكة، وتنظر إلى مصر على أنها ميراث قديم، ولا تنسى أن مصر قامت بتحرير نفسها من الإحتلال البريطاني.

وتابع: "بريطانيا عندها عقدة من السيسي لأنه كسر محيط التبعية التي صنعها الرئيس الراحل أنور السادات".