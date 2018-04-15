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"المسلماني": الإرهاب يترنح في سيناء وهذا الدليل

الحياة السياسية

المسلماني يكشف سر صعود "المنايفة" للرئاسة
المسلماني يكشف سر صعود "المنايفة" للرئاسة

المصريون ـ متابعات

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أكد الإعلامي أحمد المسلماني، أن يوم السبت شهد محاولة للإعتداء الإجرامي على الجيش والشرطة في وسط سيناء، وقدم أبطال الجيش أرواحهم من أجل الدفاع عن هذا الوطن، معقبًا: "الإرهاب يترنح في سيناء". 
وأضاف "المسلماني"، خلال تقديمه برنامج "الطبعة الأولى"، المذاع على فضائية "دريم"، مساء الخميس، أن مصر تشيع اليوم كوكبة من الجيش والشرطة من أجل حماية هذا الوطن، لافتًا إلى أنهم هم في جنات الخلد عند ربهم، وهم أيضًا خالدون لدينا بما قدموه من تضحية، منوهًا إلى أن الشعب المصري لديه يقين بأن الإرهاب الأسود إلى زوال.
وقام المسلماني، بالوقوف دقيقة حداد على شهداء القوات المسلحة أثناء مواجهاتهم الإرهاب في سيناء اليوم.

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