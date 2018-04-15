"شكري" يوضح آخر تطورات أزمة سد النهضة

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أكد سامح شكري، وزير الخارجية، أنه تم إصدار بيان للرد على ما أثير بشأن أن مصر السبب وراء تعثر مفاوضات سد النهضة، مشيرا إلى أن مصر تسعى دائمًا للوصول إلى حل.
وأوضح "شكري"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "on e"، اليوم السبت،  أن عدم خروج الاجتماع التساعي الأخير بنتائج ليس فشلا، بل سيكون هناك فرصة أكبر للتحاور، حيث سيعقد اجتماع تساعي آخر بالقاهرة يوم 20 من الشهر الجري.
وأضاف أن المؤسسات في الدول الثلاث قادرة على الوصول لحل يرضي كل الأطراف، مضيفا أنهم ليسوا في حاجة إلى وقت طويل للتوصل إلى حل للتعثر الذي انتاب المسار الفني.

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