"أديب" يكشف تفاصيل جديدة عن الحالة الصحية لـ"حفتر"

أكد الإعلامي عمرو أديب، أن هناك شائعات تشير إلى أن المشير خليفة حفتر قائد الجيش الليبي توفى أو في سبيله للوفاة، منوهًا بأن كان هناك تعاون بين مصر وحفتر لحماية الحدود المصرية الليبية.

وأضاف "أديب"، خلال برنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "on e"، مساء السبت، إلى أن الفترة القادمة لو شهدت سيولة في ليبيا بسبب اختفاء المشير خليفة حفتر، ستكون هناك أزمة، موضحًا أن الإدارة المصرية لابد أن تنتبه جيدًا للحدود المصرية الليبية خلال الفترة القادمة.