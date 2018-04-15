أهالى قرية الفيما بشيعون جثمان الشهيد "محمد ابو العلا تركى"

شارك الآلاف من ابناء قرية الفيما التابعة لمركز الفتح فى تشييع جثمان الشهيد " محمد ابو العلا " احد ابناء القرية الذى إستشهد يوم السبت خلال العملية العسكرية الشاملة سيناء 2018 بوسط سيناء.

وردد عدد من الاهالى بعض الهتافات اثناء استقبال جثمان الشهيد منها " لا اله الا الله الاٍرهاب عدو الله " ، والشهيد حبيب الله" و أدى بعدها الأهالى صلاة الجنازة بأحد مساجد القرية على جثمان الشهيد.

