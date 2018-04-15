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أهالى قرية الفيما بشيعون جثمان الشهيد "محمد ابو العلا تركى"

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شهيد أسيوط

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شارك  الآلاف من ابناء  قرية الفيما التابعة لمركز الفتح فى تشييع جثمان الشهيد " محمد ابو العلا  " احد ابناء القرية  الذى إستشهد يوم السبت  خلال العملية العسكرية الشاملة سيناء 2018 بوسط سيناء.
وشارك فى تشييع الجثمان اللواء جمال شكر مدير امن اسيوط وعدد من قيادات مديرية الامن.  
وردد عدد من الاهالى بعض الهتافات اثناء استقبال جثمان الشهيد منها   " لا اله الا الله الاٍرهاب  عدو  الله "  ، والشهيد حبيب الله" و أدى بعدها الأهالى صلاة الجنازة بأحد مساجد القرية على جثمان الشهيد. 
يذكر ان الشهيد محمد ضمن قوات الامن المركزى  وله شقيقان  يعملان بالعمامة اليومية  وله أخت ووالده فلاح ووالدته ربة منزل  ويشهد الكبير والصغير له باحترامه للكبير والصغير بالقرية.


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