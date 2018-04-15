أسطورة انجلترا: لهذه الأسباب أنحاز لصلاح ضد "دي بروين"

أحمد عادل شعبان - صحف
أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين ترشيح النجم المصري محمد صلاح لجائزة العام بانجلترا بعد المستويات المميزة التي يقدمها ليتنافس مع البلجيكي كيفين دي بروين لاعب مانشستر سيتي .
وقال "أندي جراي" - أسطورة انجلترا والحاصل على نفس الجائزة عام 1977 إنه سوف يعطي صوته لصلاح على حساب "دي بروين" حسب "في الجول".
وقال "جراي" : "لو كان لي صوتها سوف أمنحه لمحمد صلاح لأن الرجل فعل أصعب شيء في الكرة وهو تسجيل الأهداف .. ألاحظ أنه يفعل ذلك أفضل من أي لاعب هذا الموسم".
وأضاف: "صلاح سيواجه صعوبة في تكرار هذه الإنجازات الموسم القادم لكني واثق في قدراته على أي حال".
وتابع: "أنا واثق أن هذا النجم سيفوز بالجائزة لأنه قدم مستويات لا تقارن بأحد هذا الموسم وكان رائعا ومازال".
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