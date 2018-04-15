أرفض الضربة الأمريكية لكني أؤيد التدخل الروسي بسوريا

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الضربة الأمريكية لبشار

شن الدكتور جمال زهران - أستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس - هجومًا شرسًا على المؤيدين للضربة الأمريكية التي طالت مواقع تخص نظام بشار الأسد بسوريا أمس .

وقال "زهران" في مداخلة مع برنامج "العاشرة مساءً" الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي إن ما يحدث من قبيل البلطجة السياسية ، منتقدًا دعم بعض المعارضين لتلك الضربة .

وأضاف: "أما فيما يتعلق بتدخل القوات الروسية في سوريا فلا مانع للنظام الحاكم أن يستدعي بعض الدول الصديقة لحماية الدولة".

الفيديو:


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