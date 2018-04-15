محاكمة تأديبية لـ8 مسئولين بـ"تعليم بني سويف"

15 أبريل 2018 - 08:11 ص

أحالت النيابة الإدارية ببني سويف 8 مسئولين بإدارتي ببا والواسطى التعليمية ببني سويف للمحاكمة التاديبية بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية.



كانت مديرية التربية والتعليم قد أحالت 8 مسئولين بإدارتي ببا والواسطي التعليمية، للنيابة الإدارية، وهم: "ماهر أ.د" و"ناصر.س" و"جمال ك.ح" و"معوض ت.ع" و"محسن م.ط" و"سمير م.ا" و"أحمد م.ع" و"فهيم ا.ف".



وبالتحقيق ثبت مخالفتهم للقانون عامي 2013 و2014 سواء بالتزوير أو استعمال محررات مزورة وتقديم عروض وهمية بغرض ترسية تأجير سيارة ملاكي لأعمال المتابعة بإدارة الواسطى.