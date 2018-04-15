الرقابة الإدارية تشرف على استلام القمح ببنى سويف

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علاء نبيل

المقالون العرب

بدأت شون وصوامع محافظة بني سويف في استقبال توريد محصول القمح من المزارعين والموردين بأنحاء المحافظة مع بدء موسم الحصاد رسميًا والذي يبدأ الاحد 15 أبريل شكلت محافظة بنى سويف لجنة من مديريتي التموين والزراعة وشركات فحص القمح والهيئة العامة للصادرات والواردات على المحاصيل الزراعية بإشراف هيئة الرقابة الادارية لمتابعة توريد محصول القمح للموسم الجديد.

 كلف شريف حبيب محافظ بنى سويف باتخاذ كل الإجراءات اللازمة استعدادًا لموسم توريد القمح من المزارعين بالمحافظة مع بدء الحصاد مؤكدًا أنه تم تجهيز جميع الشون والصوامع ومراجعتها من قبل اللجنة المشكلة بإشراف هيئة الرقابة الإدارية ومراجعة عوامل السلامة والأمان لاستقبال المحصول.

صرح المهندس عمر حسن وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة بتجهيز 4 صوامع و5 شون مطورة لاستقبال 235 ألف طن قمح ناتج 131 ألف فدان تمت زراعتها هذا العام بزيادة 15 ألف فدان عن المستهدف وأكد وكيل وزارة الزراعة ان المديرية لديها حصر مدقق بجميع مزارعى القمح ما يسهل عملية التوريد وصرف القيمة النقدية بشكل فورى تيسيرًا على المزارعين.

وقال عثمان سيد وكيل وزارة التموين ببنى سويف إن صومعة سدس التى افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسى العام الماضى بقرية سدس التابعة لمركز ببا جنوب المحافظة تحتوى على 12 صومعة تصل سعة الصومعة الواحدة 5 آلاف طن بسعة إجمالية 60 ألف طن مشيرًا إلى أن الصوامع تكفى لتخزين 25% من إجمالى القمح الموجود بالمحافظة إضافة إلى صوامع كوم أبو راضى على الطريق الصحراوى الغربى نطاق مركز الواسطى بسعة 60 ألف طن

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