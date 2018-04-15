محافظ بني سويف يشارك في الاحتفال بيوم اليتيم

15 أبريل 2018 - 08:19 ص



شهد المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف الاحتفال بيوم اليتيم الذي نظمته جمعية رعاية المؤسسات الاجتماعية للأيتام بمقر الجمعية بمدينة بني سويف، وذلك في حضور اللواء عصام العلقامي السكرتير العام، والأستاذ أحمد حمدي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والمحاسب محمود مغربي رئيس المدينة، ومحمد سيد عبدالقادر نائب رئيس جمعية رعاية المؤسسات الاجتماعية.



وتضمن الحفل عدد من الفقرات منها تلاوة القرآن الكريم، وتوالت الكلمات التي تحدثت عن فضل إكرام اليتيم والشرف والمكانة التي يفخر بها كل الأيتام ، خاصة أن النبي الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولد يتيمًا بالإضافة إلى عدد من الفعاليات التي قدمها أبناء المؤسسة بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة، فيما اختتم الاحتفال بتكريم بعض الطلاب المتفوقين من أبناء مؤسسة الأيتام.