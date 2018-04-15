  • الأحد 15 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر10:49 ص
بحث متقدم
صورة الخبر

صحيفة ألمانية: مرتضى منصور دخل التاريخ

خليفة حفتر

الدعوة السلفية تنعى "حفتر".. ولا يجوز كتمان وفاته

السيسي

بث مباشر.. القمة العربية بالسعودية

أديب

أديب: "أي حد ممكن يعاقبنا "

المنتخب

"كوبر" حائر في ضم هذا الثنائي

حسن البنا

هذا ما فعله صهر البنا في بيروت

الدولار

سعر صرف الدولار اليوم في البنوك

البدري

البدري يكشف اسم 4 صفقات سيضمها الأهلي قريبا

السيسي

شاهد .. أغرب قصة ترويها سيدة لـ"السيسي" على الهواء

عبد الحكيم عبد الناصر

تفاصيل رسالة نجل عبد الناصر النارية لبشار الأسد

محافظ بني سويف يشارك في الاحتفال بيوم اليتيم

قبلي وبحري

بنى سويف
بنى سويف

مصطفى البحار

أخبار متعلقة
#

وفاة سجين بهبوط في الدورة الدموية ببني سويف

#

محافظ بني سويف: الانتخابات تعكس صورة حضارية ومشرفة

#

مؤتمر حاشد بالفشن ببني سويف لدعم السيسي

#

السيطرة على حريق داخل مدرسة ابتدائية في بني سويف


شهد المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف الاحتفال بيوم اليتيم الذي نظمته جمعية رعاية المؤسسات الاجتماعية للأيتام بمقر الجمعية بمدينة بني سويف، وذلك في حضور اللواء عصام العلقامي السكرتير العام، والأستاذ أحمد حمدي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والمحاسب محمود مغربي رئيس المدينة، ومحمد سيد عبدالقادر نائب رئيس جمعية رعاية المؤسسات الاجتماعية.

وتضمن الحفل عدد من الفقرات منها تلاوة القرآن الكريم، وتوالت الكلمات التي تحدثت عن فضل إكرام اليتيم والشرف والمكانة التي يفخر بها كل الأيتام ، خاصة أن النبي الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولد يتيمًا بالإضافة إلى عدد من الفعاليات التي قدمها أبناء المؤسسة بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة، فيما اختتم الاحتفال بتكريم بعض الطلاب المتفوقين من أبناء مؤسسة الأيتام.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الضربة الأمريكية وخطورة بقاء نموذج بشار الأسد

جمال سلطان

كيف نفهم تعاطف الناصريين مع بشار الأسد؟!

محمود سلطان

الخنق السياسي للصحف الورقية

فراج إسماعيل

أحمد خالد توفيق..لو صدقوا مثل ما صدقت

د. هشام الحمامي

الذى نصبناه «بطلًا».. مجرم حرب!

د. حسام عقل

(ذكرى رحيل معجزة إنسانية)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» أول ظهور لـ"السعيد" في الدوري الفنلندي اليوم
» "كرة اليد" غاضبة من مجلس الزمالك
» الزمالك يحاول إفساد صفقة "منسي" على الأهلي
» كارثة إنسانية بإدلب السورية
» كوبر وضع محمد الشناوي على قائمة حراس مرمى الفراعنة
» طقس حار والعظمى تسجل 33 درجة
» علي جمعة: ندعو الله أن يعيد لنا الأقصى الذي دنسته إسرائيل
» رجل يجري عملية لزرع "بيتكوين" تحت جلده .. ما السر؟
» سر تهديد شركة "آبل" لموظفيها بالسجن والتشريد
» تقرير سري للمخابرات الفرنسية عن هجمات سوريا .. هذا ما كشفه
» ساسة هنود: ندعم اغتصاب وقتل الطفلة المسلمة

استطلاع رأي

هل توافق على زيادة جديدة في الأسعار خلال الشهور القادمة؟

  • ظهر

    12:00 م

  • فجر

    04:05

  • شروق

    05:32

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:28

  • عشاء

    19:58

من الى
حسن البنا بين الإخوان
لعب البالية في الأقصر
السجون فى مصر (أرشيفية)
الرئيس عبدالفتاح السيسي
مرشحو الرئاسة السابقين