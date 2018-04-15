» طقس حار والعظمى تسجل 33 درجة

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يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة لرصد درجات الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية اليوم الأحد 15 أبريل.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأحد طقس معتدل على السواحل الشمالية الشرقية، مائل للحرارة على السواحل الغربية والوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على جنوب البلاد نهارا، مائل للبرودة ليلا.

كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنب سيناء وعلى خليج السويس والبحر الأحمر.

أما عن حالة البحر المتوسط فتكون معتدلة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية شرقية، فيما تكون حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 19 33

وسط الدلتا 18 33

الإسكندرية 16 30

بلطيم 16 30

مطروح 18 29

السلوم 19 32

سيوة 21 39

بورسعيد 18 27

دمياط 18 27

العريش 11 29

رفح 10 29

الإسماعيلية 16 34

السويس 17 33

رأس سدر 18 30

نخل 10 32

نويبع 20 31

طابا 11 30

كاترين 13 24

الطور 18 27

شرم الشيخ 24 33

الغردقة 22 32

مرسى علم 23 31

الفيوم 19 35

بنى سويف 19 35

المنيا 17 36

أسيوط 20 36

سوهاج 20 37

قنا 22 37

الأقصر 22 38

أسوان 23 38

أبوسمبل 22 38

الوادى الجديد 19 39

شلاتين 21 33

ابو رماد 22 31

راس حدربة 23 30

حلايب 22 29


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