» كوبر وضع محمد الشناوي على قائمة حراس مرمى الفراعنة

15 أبريل 2018 - 09:31 ص

وضع الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر حارس مرمى النادي الأهلي محمد الشناوي في صدارة قائمة المرشحين لحراسة مرمى الفراعنة في كأس العالم بمونديال روسيا.

وتم وضع "الشناوي" على رأسي القائمة بعد إصابة أحمد الشناوي حارس مرمى الزمالك ولم يتبن موقف وحجم إصابته حتى الآن.

وكان هناك قرار بالاعتماد عليه أساسيًا في كأس العالم، حيث إن كوبر يريد ضم عصام الحضري حارس مرمى التعاون، ليكون خير تكريم له بعد جهوده مع المنتخب في مشوار التصفيات المؤهلة للمونديال وتألقه في مباريات كأس الأمم الأفريقية، إلا أن المدرب الأرجنتيني يرغب في الاعتماد على الحراس الصغار ليكونوا نواة لحراسة مرمى منتخب مصر في المستقبل.