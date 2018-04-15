نافعة: حل أزمات العرب بالوحدة والاستقلال الحقيقي

15 أبريل 2018 - 09:41 ص

قال الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية إن عقد القمة العربية اليوم فى مدينة الدمام، يشير إلى أن هذه الدول لم تلاحظ ما تمر به المنطقة العربية من أوضاع السمة الغالبة عليها الفرقة وأوضاع اقتصادية غير مستقرة.

وقال نافعة خلال تغريدته على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "عقد اليوم قمة عربية جديدة في ظل أوضاع تتسم بتزايد الفجوة بين مصالح نظم عربية تعتمد على حماية قوى خارجية ومصالح شعوب عربية يسودها الفقر وعدم الاستقرار".

وأضاف أستاذ العلوم السياسية قائلاً: "إصلاح النظم العربية هو السبيل الوحيد لتقدم وازدهار وأمن الشعوب العربية وهو طريقها نحو التضامن والوحدة والاستقلال الحقيقي".

وشهد المنشور عدد من تعليقات رواد موقع التواصل الاجتماعى فقال أحمد صلاح: "سؤال للدكتور هل تريد بالفعل الدول العربية الازدهار ؟".

وأضاف طه محمد: "وما السبيل لإصلاح الدول العربية ونظمها؟"