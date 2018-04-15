"كوبر" حائر في ضم هذا الثنائي

15 أبريل 2018 - 09:43 ص

أصبح الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر في حيرة شديدة بسبب تألق لاعب نادي الزمالك مصطفى فتحي مع نادي التعاون السعودي المعار اليه ومشاركته في اجزاء من اللقائين الأخيرين له مع الشباب والاتفاق، وبين تألق النجم الأسمر محمود عبدالرازق شيكابالا لاعب الرائد السعودي والذي تم ضمه إلى معسكر الفراعنة في سويسرا الشهر الماضي.

ومن المنتظر أن ينضم الثنائي شيكابالا ومصطفى فتحي معًا لقائمة الفراعنة في كأس العالم، حال تعرض أحد عناصر الفراعنة خصوصًا أن مصطفى فتحي يعد من القوام الأساسي لمنتخب مصر، مما يمنحه أفضلية على العديد من اللاعبين في مركزه.

ومنت المقرر أن يضم "كوبر" في ضم الثنائي إلى قائمة المنتخب في معسكر مايو على أن يستبعد لاعب منهما، في حالة استمرار تألق شيكابالا وعودة مصطفى فتحي لمستواه.