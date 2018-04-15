مدير فني كبير يدخل حسابات الزمالك

15 أبريل 2018 - 09:49 ص

دخل المدرب السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق أهلي جدة السعودي، دائرة اهتمام مسئولي القلعة البيضاء لتولي مهمة تدريب الفريق الأول خلفًا للمدير الفني السابق إيهاب جلال.

وعرض أحد وكلاء اللاعبين، المدير الفني على القلعة البيضاء في ظل سعي الإدارة للتعاقد مع مدرب متميز لتدريب الفريق.

وسبق لجروس وأن تولى تدريب أندية توتنهام الإنجليزي وشتوتجات الألماني وجراسهوبرز ويانج بويز وبازل في الدوري السويسري وفاز مع جراسهوبرز بالدوري السويسري مرتين والكأس مرة واحدة، في حين حقق مع بازل 4 ألقاب للدورى السويسرى و4 ألقاب لكأس سويسرا، وفى موسم 2006 وصل مع بازل إلى الدور ربع النهائي لكأس الاتحاد الأوروبي.

وفاز المدير الفني مع أهلي جدة الموسم بألقاب الدوري وكأس الملك وكأس ولي العهد، وهو ما جعل مسئولى النادي الأبيض يرحبوم بالتفاوض معه في ظل امتلاكه سيرة ذاتية جيدة.