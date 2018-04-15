هذا ما فعله صهر البنا في بيروت

15 أبريل 2018 - 09:52 ص

قال القيادي الإخواني عصام تليمة إن الإخوان المسلمين حاولوا كتابة تاريخهم ، سواء في حياة البنا، على صورة كتب عن جوانب في جماعة الإخوان، أو محاولة كتابة تاريخ الجماعة بشكل متكامل.

وأضاف في مقال له نشرته عربي 21 أن أولي هذه المحاولات كانت بعد وفاة البنا ، حيث بدأت محاولة في الخمسينيات قام بها محمد فتحي عثمان ، لبكن قوات الأمن اقتحم بيته وصادرت كل ما لديه ، وحملوا جوالات من هذا الأرشيف، والوثائق .

وأشار إلي أول محاولة للإخوان في بيروت لتسجيل تاريخ الإخوان صوتيا، قام بها عبد الحكيم عابدين - صهر حسن البنا- فسجلوا معه ذكرياته عن دعوة الإخوان وتاريخها، ، وهي تمثل مصدرا لمعلومات لم يطلع عليها سوى عبد الحكيم عابدين وحده.

كما أوضح أن محمود عبد الحليم ـ عضو الهيئة التأسيسية - في نهاية السبعينيات قام بكتابة كتابه (الإخوان المسلمون أحداث صنعت التاريخ... رؤية من الداخل) في ثلاثة أجزاء كبار، ثم تبعه بعد ذلك عدد من الإخوان بكتابة شهادتهم على الأحداث، فكتب اللواء صلاح شادي (صفحات العمر)، وغيره كأحمد عادل كمال (النقط فوق الحروف... التنظيم الخاص) و محمود الصباغ (حقيقة التنظيم الخاص).

وأكد تليمة أن كل هذه التجارب والكتابات لها وعليها من الملاحظات ما يفيد كل مهتم بتاريخ جماعة الإخوان المسلمين، وبخاصة التجربة المهمة الأولى، كتاب (الإخوان المسلمون.. أحداث صنعت التاريخ.

يذكر أن تليمة كان قد انتقد مذكرات " عن الدعوة والداعية" لمؤسس الجماعة حسن البنا ، والتي أسرف فيها البنا في الحديث عن نفسه، بشكل ملحوظ جدا، وقد نبهني لهذه الملاحظة حازم صلاح أبو إسماعيل المرشح الرئاسي السابق.