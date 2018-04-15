  • الأحد 15 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر10:47 ص
بحث متقدم
صورة الخبر

صحيفة ألمانية: مرتضى منصور دخل التاريخ

خليفة حفتر

الدعوة السلفية تنعى "حفتر".. ولا يجوز كتمان وفاته

السيسي

بث مباشر.. القمة العربية بالسعودية

أديب

أديب: "أي حد ممكن يعاقبنا "

المنتخب

"كوبر" حائر في ضم هذا الثنائي

حسن البنا

هذا ما فعله صهر البنا في بيروت

الدولار

سعر صرف الدولار اليوم في البنوك

البدري

البدري يكشف اسم 4 صفقات سيضمها الأهلي قريبا

السيسي

شاهد .. أغرب قصة ترويها سيدة لـ"السيسي" على الهواء

عبد الحكيم عبد الناصر

تفاصيل رسالة نجل عبد الناصر النارية لبشار الأسد

هذا ما فعله صهر البنا في بيروت

الحياة السياسية

حسن البنا
حسن البنا

عبد القادر وحيد

أخبار متعلقة
#

برلماني ينتقد صمت الدول العربية تجاه ما يحدث بسوريا

#

دلالات ما جرى للفريق أحمد شفيق

#

فرن يصنع أرغفة من مسحوق الحشرات في فنلندا

#

(عاشق أم قيس!!)

بيروت

تسجيل صوتي

حسن البنا

عصام تليمة

عبد الحكيم عابدين

قال القيادي الإخواني عصام تليمة إن الإخوان المسلمين حاولوا كتابة تاريخهم ، سواء في حياة البنا، على صورة كتب عن جوانب في جماعة الإخوان، أو محاولة كتابة تاريخ الجماعة بشكل متكامل.

وأضاف في مقال له نشرته عربي 21  أن أولي هذه  المحاولات كانت بعد وفاة البنا ، حيث بدأت محاولة في الخمسينيات قام بها  محمد فتحي عثمان ، لبكن قوات الأمن اقتحم بيته وصادرت كل ما لديه ،  وحملوا جوالات من هذا الأرشيف، والوثائق .

وأشار إلي  أول محاولة للإخوان في بيروت لتسجيل تاريخ الإخوان صوتيا، قام بها عبد الحكيم عابدين - صهر حسن البنا-  فسجلوا معه ذكرياته عن دعوة الإخوان وتاريخها، ، وهي تمثل مصدرا لمعلومات لم يطلع عليها سوى عبد الحكيم عابدين وحده.

كما أوضح أن  محمود عبد الحليم ـ عضو الهيئة التأسيسية - في نهاية السبعينيات قام بكتابة كتابه (الإخوان المسلمون أحداث صنعت التاريخ... رؤية من الداخل) في ثلاثة أجزاء كبار، ثم تبعه بعد ذلك عدد من الإخوان بكتابة شهادتهم على الأحداث، فكتب اللواء صلاح شادي (صفحات العمر)، وغيره كأحمد عادل كمال (النقط فوق الحروف... التنظيم الخاص) و محمود الصباغ (حقيقة التنظيم الخاص).

وأكد تليمة أن  كل هذه التجارب والكتابات لها وعليها من الملاحظات ما يفيد كل مهتم بتاريخ جماعة الإخوان المسلمين، وبخاصة التجربة المهمة الأولى، كتاب (الإخوان المسلمون.. أحداث صنعت التاريخ.

يذكر أن تليمة كان قد انتقد مذكرات " عن الدعوة والداعية" لمؤسس الجماعة حسن البنا ، والتي أسرف فيها  البنا في الحديث عن نفسه، بشكل ملحوظ جدا، وقد نبهني لهذه الملاحظة حازم صلاح أبو إسماعيل المرشح الرئاسي السابق.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الضربة الأمريكية وخطورة بقاء نموذج بشار الأسد

جمال سلطان

كيف نفهم تعاطف الناصريين مع بشار الأسد؟!

محمود سلطان

الخنق السياسي للصحف الورقية

فراج إسماعيل

أحمد خالد توفيق..لو صدقوا مثل ما صدقت

د. هشام الحمامي

الذى نصبناه «بطلًا».. مجرم حرب!

د. حسام عقل

(ذكرى رحيل معجزة إنسانية)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» أول ظهور لـ"السعيد" في الدوري الفنلندي اليوم
» "كرة اليد" غاضبة من مجلس الزمالك
» الزمالك يحاول إفساد صفقة "منسي" على الأهلي
» كارثة إنسانية بإدلب السورية
» كوبر وضع محمد الشناوي على قائمة حراس مرمى الفراعنة
» طقس حار والعظمى تسجل 33 درجة
» علي جمعة: ندعو الله أن يعيد لنا الأقصى الذي دنسته إسرائيل
» رجل يجري عملية لزرع "بيتكوين" تحت جلده .. ما السر؟
» سر تهديد شركة "آبل" لموظفيها بالسجن والتشريد
» تقرير سري للمخابرات الفرنسية عن هجمات سوريا .. هذا ما كشفه
» ساسة هنود: ندعم اغتصاب وقتل الطفلة المسلمة

استطلاع رأي

هل توافق على زيادة جديدة في الأسعار خلال الشهور القادمة؟

  • ظهر

    12:00 م

  • فجر

    04:05

  • شروق

    05:32

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:28

  • عشاء

    19:58

من الى
حسن البنا بين الإخوان
لعب البالية في الأقصر
السجون فى مصر (أرشيفية)
الرئيس عبدالفتاح السيسي
مرشحو الرئاسة السابقين