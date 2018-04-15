شاهد.. 3 ممرضات يضربن سيدة داخل مستشفى

إيمان هاني
كشفت سيدة تدعى إمارات الحوشي تفاصيل تعرضها لعلقة ساخنة من قبل 3 ممرضات داخل مستشفى سجين الكوم بمركز قطور الغربية، قائلة: "توجهت للمستشفى لتوقيع الكشف الطبى على ابني، وعندما اقتربت من الممرضة، قلتلها: عايزة أكشف على ابني، فقالت لي: مفيش كشف وامشي من هنا".
وأضافت في مداخلة هاتفية لبرنامج "العاشرة مساء"، تقديم الإعلامي وائل الإبراشي، المذاع على فضائية "دريم": "عندما طلبت من إحدى الممرضات قطع تذكرة، ردت عليها قائلة: إحنا مش شغالين النهاردة.. اكشفي على ابنك بره.
وتابعت: "نشبت بيننا مشادة كلامية، وأثناء ذلك فوجئت باثنتين من الممرضات تنهالا على بالضرب من الخلف، ثم تواصل الـ3 ممرضات الاعتداء علي، وضربي داخل المستشفى.
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