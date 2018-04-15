«الدراويش» يزف بشري سارة لجماهيره

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عبر المهندس إبراهيم عثمان رئيس مجلس إدارة الإسماعيلي، عن سعادته لتأهل الفريق للدور نصف النهائي على حساب المقاولون العرب في المباراة التي أقيمت بينهما بالأمس.

ووعد "عثمان" بزيادة حجم الجماهير الفترة المقبلة في ظل حرصهم الشديد على مؤازرة الفريق بإعداد كبيرة دون حدوث أي مشاكل.

وتابع: سأسعى لتهيئة كل الأجواء والسماح لأكبر عدد من الجماهير للتواجد والوقوف بجانب فريقها خاصة أنها صاحبة العامل الأكبر فى استمرار الانتصارات والتزامهم الواضح للجميع والذى نال إشادة الجميع بحرص جماهير الدراويش على مساندة فريقها دون ارتكاب أية تجاوزات".

وكانت جماهير الإسماعيلى تواجدت بكثافة باستاد الجيش بالسويس بعد تخصيص 10 حافلات من قبل رئيس النادي، فى أعقاب قرار الجهات الأمنية بعودة الحضور الجماهيرى بشكل تدريجي للمدرجات.

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