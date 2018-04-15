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جنود الاحتلال يطلقون الغاز المسيل تجاه مستوطنين

عرب وعالم

مواجهات بين قوات الاحتلال والفلسطينيين
أرشيفية

وكالات

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أطلق جنود الاحتلال الإسرائيلي، الغاز المسيل للدموع تجاه مستوطنين، القوا عليهم الحجارة، بقرية فوريك الفلسطينية شمالي الضفة الغربية، كأول مرة يتعامل فيها جنود الاحتلال مع مستوطنين.

وذكرت القناة العبرية الثانية الإسرائيلية أن ثلاثة مستوطنين هاجموا الجنود الإسرائيليين أمس السبت وألقوا الحجارة عليهم خلال قيام الجنود بمهمة عسكرية لم توضح طبيعتها.

وقال ناطق باسم الجيش الإسرائيلي(لم يحدد إسمه)، في بيان، إن حياة الجنود تعرضت للخطر لذلك اطلقوا الغاز المسيل للدموع تجاه المستوطنين، والرصاص في الهواء لإبعادهم.

وأضاف "إنه ينظر بخطورة لاستخدام العنف ضد قواته".

وذكر البيان انه تم اعتقال المستوطنين الثلاثة وإحالتهم للشرطة للتحقيق معهم.

ولم تذكر القناة الثانية ولا بيان الجيش أسباب هجوم المستوطنين على الجنود.


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