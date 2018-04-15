بث مباشر.. القمة العربية بالسعودية

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يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة البث المباشر للقمة العربية "الظهران" والتي تنطلق بعد قليل بالمملكة العربية السعودية.

وتوافد منذ قليل عدد من القادة ورؤساء الدول العربية للمشاركة في القمة.

وتتصدر أجندة القمة ملفات إقليمية عدة أبرزها الوضع في سوريا والأزمة في اليمن وعملية السلام المتوقفة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، بالإضافة إلى جهود محاربة التنظيمات الإرهابية وسبل مواجهة التدخلات الإيرانية في شؤون دول المنطقة.

وتأتي مناقشة تلك الملفات في ظل أحداث متسارعة تشهدها المنطقة تجعل من  قمة الظهران الاعتيادية في دورتها، استثنائية في ملفاتها وقضاياها، بمخرجات مرحلية وخارطة طريق تعيد رسم المشهد العربي.
شاهد البث المباشر..


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