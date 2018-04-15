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عن الضربة في سوريا ..

أديب: موقف "أردوغان" صعب فهمه

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انتقد الإعلامي المصري، عمرو أديب، موقف الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان من الضربة التي وجهتها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا في سوريا، قائلاً: موقف أردوغان صعب فهمه".

وأضاف أديب خلال  تقديمه  برنامجه  "كل يوم" المذاع عبر فضائية  "أون أي": "أردوغان  اللي عنده تحالف مع الإيرانيين والروس، قلب الدنيا من مبارح أن ضربة الأمريكان تكون بس كده، ليه؟ لأنه عنده مصلحة مع الروس والإيرانيين ولو فضل يتضرب رح يضطر يأخذ موقف يعني أنت معانا في الناتو أو مع الروس والإيرانيين في سوريا أو أنك ضد بشار الأسد أو مع بشار الأسد؟ مردفا: "محدش فاهم موقفه!".

 واستكمل أديب قائلاً: "هو أردوغان قال برافو انتو ضربتوهم بس كفاية كدة، طيب هل قال أردوغان أن بشار الأسد هو من استخدم الكيماوي؟ هو يؤيد بس.."

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