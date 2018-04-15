صحيفة ألمانية: مرتضى منصور دخل التاريخ

15 أبريل 2018 - 10:12 ص

نشرت صحيفة "داس بيلد" الألمانية، تقريرًا عن مدرب نادى الزمالك، مرتضى منصور، يحمل اسم "مدرب مصرى يغير 18 مدربًا فى 4 سنوات"، إذ لفتت أن هذا الحدث لم يحدث فى هامبورج حتى الآن، معتبرة أن مرتضى منصور دخل بوابة التاريخ من هنا.

ووصفت الصحيفة، فى تقريرها، ما يحدث داخل نادى الزمالك المصري، بـ"غير مألوف"، مشيرًا أن تغيير المدرب إيهاب جلال، يعد التغيير الـ18 للزمالك فى أربع سنوات فقط.

وأرجعت الصحيفة، هذا التصرف من قبل مرتضى منصور إلى عدم الصبر والتريث، مضيفة أن المحامى المصري، البالغ من العمر 65 عامًا، يفتقد للحكمة، لتعامل مع إدارة نادى الزمالك، رغم عمله فى المحاماة منذ سنوات.

وأشار التقرير إلى أن "إيهاب جلال"، البالغ من العمر 50 عامًا، يعتبر أصغر ضحية لـ"مرتضي"، إذ أنه تولى منصبه فى نادى الزمالك منذ يناير الماضي، وبعد عدة هزائم متتالية، أدت إلى نزول الفريق للمركز الثالث، وقرر رئيس النادى التخلى عنه، على الرغم من فرصة الفريق "نظريًا" للتأهل لـ"دورى إبطال أفريقيا لكرة القدم" .

وذكرت الصحيفة أن المدرب البرتغالي، جوسفالدو فيريرا، البالغ من العمر 70 عامًا، استمر لفترة طويلة فى إدارة فريق الزمالك، حيث درب 41 مباراة للفريق، وعمل نتائج "جيدة"، قبل أن يركله "مرتضي" خارج النادى.

واختتمت الصحيفة، تقريرها، بأن رغم تدنى فريق "هامبورج" الألماني، وتذيله ترتيب الدوري، إلا انه لم يتبع طريقة "مرتضى منصور" بتغيير المدربين، للنجاة من هبوطه الوشيك، فقد غير النادى 6 مدربين فقط من أول الموسم.