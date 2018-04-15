» "كرة اليد" غاضبة من مجلس الزمالك

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عبر حسام غريب رئيس جهاز كرة اليد المستقيل بنادي الزمالك، عن غضبه الشديد لما حدث معه من قبل إدارة الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور عقب التتويج بكأس السوبر على حساب الغريم التقليدي النادي الأهلي.  

وتعجب "غريب" في مداخله هاتفية لبرنامج "مع شوبير" المذاع على "صدى البلد"، مما حدث معه، بعد التتويج فبدل من أن تكريم فريق اليد على هذا الانجاز وعمل تماثيل للاعبين، إلا أن الإدارة خرجت وهاجم الجهاز الفني بدون أي مبررات.

واختتم رئيس جهاز الكرة، توجهت بالشكر للوزير خالد عبد العزيز على مساعدته لنادي الزمالك ولاعبي اليد بالفريق الأول.


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