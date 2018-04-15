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الدعوة السلفية تنعى "حفتر".. ولا يجوز كتمان وفاته

الحياة السياسية

خليفة حفتر
خليفة حفتر

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حفتر

الدعوة السلفية في الأمة الليبية

خبر وفاته

قتال الخوارج

القنوات الإعلامية

نعت الدعوة السلفية بليبيا اللواء متقاعد خليفة حفتر، وأن رحيله لا يعني انتهاء الحرب على الخوارج.

وأضافت الدعوة على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أن المشير خليفة حفتر رحل في صمت، ولا داعي للتكتم على خبر وفاته ولا يجوز الكذب على عامة الناس والتغرير بهم، فالموت حق فمات رسول الله عليه الصلاة والسلام ومات الفاروق ومات الصديق ومات سيف الله، هل بموتهم انتهى الإسلام، هل بموت عليّ انتهت الحرب على الخوارج؟

وطالبت بعدم الجزع أو الحزن،  فالحق منصور بصدق النوايا منصور باتباع طاعات الله وتجنب المعاصي ولم تتوقف نصرة الحق يوما على شخص أو قبيلة أو جماعة.

ودعت الدعوة السلفية أيضًا القنوات الإعلامية بعدم الكذب على الناس، لأنه أمر غير جائز يحرمه الشرع ويأثم الكاذب اتقوا الله فالبلد على كف عفريت.

وأعربت عن حزنها لوفاة حفتر قائلة: "غفر الله للمشير وأخلفنا فيه خيرا، وواجب على ولاة الأمور من حكومة ومجلس نواب سد فراغه وتحمل مسؤلياتهم..إنا لله وإنا إليه راجعون".

يذكر أن أحمد المسماري المتحدث باسم القائد العسكري الليبي أكد أن حفتر يتلقى العلاج في العاصمة الفرنسية باريس إثر وعكة صحية أصيب بها خلال جولة خارجية كان يقوم بها، وتوقع أن يعود إلى ليبيا  خلال أيام.

وتعتبر الدعوة السلفية في ليبيا من مناصري اللواء متقاعد خليفة حفتر، كما أن القائد العسكري المقرب من حفتر " محمود الورفلي" أكد أنه ينتمي للسلفية المدخلية، وقد قام بإعدامات ميدانية بحق مواطنين عزل، ما دعا محكمة الجنايات الدولية للمطالبة بمحاكمته كمجرم حرب.



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