» أول ظهور لـ"السعيد" في الدوري الفنلندي اليوم

15 أبريل 2018 - 10:28 ص

يظهر اليوم صانع ألعاب النادي الأهلي المعار إلى كوبيون بالوسورا الفنلندي عبدالله السعيد في تمام الثانية من ظهر اليوم في أول ظهور له مع فريقه أمام "إلفس" شمن مواجهات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز.

وشارك "السعيد"، في تدريبات فريقه الجديد الأربعاء الماضي.

ووافق الأهلي مؤخرًا على انضمام السعيد للدوري الفنلندي مجانًا دون حصول القلعة الحمراء على أي مقابل مالي حتى يحافظ نجم المنتخب على مستواه ولياقته الفنية قبل كأس العالم، عقب قرار الإدارة بتجميده وعرضه للبيع على خلفية أزمة توقيعه للزمالك.