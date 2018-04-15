أمين: 5 ملاحظات حول الضربة العسكرية على الأراضى السورية

15 أبريل 2018 - 10:38 ص

وضع محمد أمين, الكاتب الصحفى عددا من الملاحظات حول توجيه الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا ضربة عسكرية على المناطق التى أشارت إلى أنها تحتوى على أسلحة كيميائية بالأراضى السورية, مشيرًا إلى أن كل الرهانات العربية كانت تستبعد توجيه الضربة بهذه الفترة.

وقال أمين خلال مقاله الذى نشر بالمصرى اليوم تحت عنوان "الصواريخ الجميلة", إن رهانات كثيرة كانت تستبعد ضرب سوريا، خاصة أن بوتين قال سنسقط كل الصواريخ قبل إصابة أهدافها لذلك تشجّع العرب وعزموا لعقد القمة فى السعودية, وعلى الرغم من ذلك تباحث دونالد ترامب الرئيس الأمريكى مع صديقته تريزا ماى رئيسة وزراء بريطانيا وصديقه إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسى.. هل يبدأ الضرب قبل القمة العربية أم بعدها؟ هل يؤجلون الضرب كيلا يحدث إحراج للزعماء العرب؟ وتوصلوا لنتيجة واحدة وهى الضرب.

وأضاف الكاتب الصحفى قائلاً: "فى معسكر الشرق، كانت موسكو وطهران تحاولان التقليل من الضربة.. لا توجد أى أضرار، لا توجد أى آثار على قوة جيش بشار.. كل الصواريخ فشنك.. دعه يلعب من أجل إرضاء الداخل الأمريكى.. بشار بخير, واليوم تنطلق القمة العربية.. سيكون مقعد سوريا شاغراً.. ستحضر قطر على أجندة الاجتماع اذن الكلام لا علاقة له بصواريخ ترامب.. القضية هى صواريخ طهران على الأراضى العربية. فكله حرام.. لا أعرف إن كانت القمة ستتعرض لمن يدفع فواتير الخراب أم لا؟.. مهم أن نعرف من يدفع الفواتير.. من يموّل الحرب , والقصة ليست ضرب دمشق بل ما هو الهدف القادم؟ هل تزور الصواريخ الجميلة عواصم عربية جديدة؟ هل يرحبون بها باعتبار أن العرب يعشقون الجمال؟و من سيدفع الثمن؟ ".