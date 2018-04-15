بالفيديو.. مشادة بين ضيفى سيد على بسبب "قانون"

15 أبريل 2018 - 10:44 ص

اندلعت مشاجرة عنيفة بين كل من الدكتور إسماعيل نصر الدين، مقدم قانون الإيجار القديم، والمستشار ميشيل إبراهيم، المستشار القانون للمستأجرين، وذلك خلال لقاء جمعهما مع الإعلامي سيد علي.

ووجه ميشيل إبراهيم، خلال حلوله ضيفًا ببرنامج حضرة المواطن المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، اتهامات إلى نصر الدين، بأنه يحابي الملاك على المستأجرين، وأنه ينحاز إلى صفوفهم دائمًا، بدليل وجودهم في جميع مؤتمراته ولقاءاته.

ومن جهته أكد نصر الدين، أنه نائب ممثل على الشعب بطوائفه المالك والمستأجر، رافضًا اتهامات إبراهيم.

فيما داعب الإعلامي سيد علي مقدم البرنامج ضيفه ميشيل إبراهيم حليم المستشار القانوني للمستأجرين قائلا له: "إهدي شوية ومتنفعلش، إحنا مش جايين نتخانق والله"

شاهد الفيديو..