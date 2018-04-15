مفاجأة.. الزمالك يفاوض مدربه الهارب

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فجر أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما دخل في مفاوضات مع وكيل أعمال البرتغالى فيريرا المدير الفني السابق للفريق الأبيض والحالي للسد القطرى، من أجل العودة لقيادة أبناء ميت عقبة خلال الفترة المقبلة، وفقا لما نشر بـ"اليوم السابع". 

جدير بالذكر أن نجل رئيس النادي حرص على الحديث مع أكثر من وكيل أعمال لعرض عدد من السير الذاتية القوية لمدربين أجانب لبحثها خلال الفترة الحالية بعرضها على مجلس إدارة النادى الأبيض، بعد إعلان مرتضى منصور رئيس الزمالك استقدام مدرب عالمى لقيادة الفريق الأبيض فى الفترة المقبلة.


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