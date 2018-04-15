  • الأحد 15 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر12:54 م
بحث متقدم
هشام قاسم

بالفيديو.. مفاجأة جديدة وراء أزمة "المصري اليوم"

غرق تايتنك

8 صور تحكي غرائب "تايتنك"

السيسي

بث مباشر.. القمة العربية بالسعودية

الاسد

برلماني روسي يكشف عن مكان الأسد

نجاد البرعى

"المشكلة كانت مع الإخوان وتطورت لتشمل هؤلاء"

ارشيف

سيدات مصر يكسرن الروتين ويستقللن الموتوسيكل والدراجات

صورة الخبر

"ترامب" يشبه نفسه بـ"بوش".. والإعلام الغربي يسخر

مرتضى منصور

«تشريعية النواب» ترفض رفع حصانة مرتضى منصور

صلاح وميسي

بالفيديو.. "صلاح" يهز عرش ميسي

أبو العلا ماضي

تفاصيل صادمة لأبو العلا ماضي علي مقاهي دمشق

بالفيديو.. "صلاح" يهز عرش ميسي

الرياضة

صلاح وميسي
صلاح وميسي

محمد الخرو

أخبار متعلقة
#

محمد صلاح يعلق على مقارنته بـ«ميسي» و«رونالدو»

#

«صلاح» مطلوب في برشلونة بفرمان من «ميسي»

#

إيتو: «صلاح لا يقل عن ميسي ورونالدو»

#

بالفيديو.. «أبوتريكة» يعلق على هدف «صلاح» في بورنموث

ميسي

برشلونة

منتخب مصر

محمد صلاح

ليفربول

تخطى اللاعب محمد صلاح نجم منتخب مصر المحترف بين صفوف ليفربول الإنجليزي تهديدات نجم برشلونة ليونيل ميسي في سباق جائزة أفضل هداف في الدوريات الخمس الكبرى "الحذاء الذهبي" بعد هدفه في "بورنموث".

 ووصل "صلاح" إلى الهدف رقم 30 بعد مباراة الأمس بينما توقف ميسي عند الهدف 29.

وفيما يلي ترتيب قائمة منافسي جائزة الحذاء الذهبي:

1- محمد صلاح "ليفربول": 60 نقطة "30 هدفًا".

2- ليونيل ميسي "برشلونة": 58 نقطة "29 هدفًا".

3- روبرت ليفاندوفسكي "بايرن ميونيخ": 54 نقطة "27 هدفًا"

4- تشيرو إيموبيلي "لاتسيو": 54 نقطة "27 هدفًا" .

5- هاري كين "توتنهام": 50 نقطة "25 هدفًا".

6- جوناس "بنفيكا": 49.5 نقطة "33 هدفًا".

7- إدينسون كافاني "باريس سان جيرمان": 48 نقطة "24 هدفًا".

8- ماورو إيكاردي "إنتر ميلان": 48 نقطة "24 هدفًا".

9- كريستيانو رونالدو "ريال مدريد": 46 نقطة "23 هدفًا".

10- لويس سواريز "برشلونة": 46 نقطة "23 هدفًا". 

ويملك شيرو إيموبيلى مهاجم لاتسيو 54 نقطة في المركز الثالث، بعدما سجل 27 هدفًا في الدوري الإيطالي "الكالتشيو". 

جدير بالذكر، أن محمد صلاح سجل الهدف الثاني لليفربول في شباك بورنموث، وهو الهدف رقم 40 على مستوى جميع المسابقات.
شاهد الفيديو..


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الضربة الأمريكية وخطورة بقاء نموذج بشار الأسد

جمال سلطان

كيف نفهم تعاطف الناصريين مع بشار الأسد؟!

محمود سلطان

الخنق السياسي للصحف الورقية

فراج إسماعيل

أحمد خالد توفيق..لو صدقوا مثل ما صدقت

د. هشام الحمامي

الذى نصبناه «بطلًا».. مجرم حرب!

د. حسام عقل

(ذكرى رحيل معجزة إنسانية)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» شاهد.. "صلاح" يغطى على إنجازات العميد وميدو وزيدان
» حكاية "أم ترتر" التى أشعلت مواقع التواصل الاجتماعى
» بالصور.. مطعم يقدم لزبائنه الوجبات بالعناكب والثعابين
» شوكولاتة باللون الوردي تغزو الأسواق
» أول ظهور لـ"السعيد" في الدوري الفنلندي اليوم
» "كرة اليد" غاضبة من مجلس الزمالك
» الزمالك يحاول إفساد صفقة "منسي" على الأهلي
» كارثة إنسانية بإدلب السورية
» كوبر وضع محمد الشناوي على قائمة حراس مرمى الفراعنة
» طقس حار والعظمى تسجل 33 درجة
» علي جمعة: ندعو الله أن يعيد لنا الأقصى الذي دنسته إسرائيل

استطلاع رأي

هل توافق على زيادة جديدة في الأسعار خلال الشهور القادمة؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    04:05

  • شروق

    05:32

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:28

  • عشاء

    19:58

من الى
حسن البنا بين الإخوان
لعب البالية في الأقصر
السجون فى مصر (أرشيفية)
الرئيس عبدالفتاح السيسي
مرشحو الرئاسة السابقين