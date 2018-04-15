المنيا تودع شهيدين جديدين من شهداء سيناء

15 أبريل 2018 - 10:52 ص

تودع اليوم محافظة المنيا اثنين اخرين من شهداء العملية العسكرية التى استشهد فيها أمس 8 عسكريين اثناء قيام مسلحين باقتحام مركز امنى بسيناء

حيث تودع قرية دلجا جنازة «محمد طه » شهيد القوات المسلحة يستعد أهالي قرية دلجا الواقعة بمركز ديرمواس ، جنوب المنيا ، لتشييع جنازة الشهيد المجند محمد طه محمود عبدالباري ، وكان عبد الباري قد استشهد صباح أمس فى العملية الإرهابية بوسط سيناء

كما تودع قرية طوخ الخيل بمركز المنيا جنازة الشهيد أحمد إبراهيم سيد عبدالغنى ابن قرية طوخ الخيل