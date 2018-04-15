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المنيا تودع شهيدين جديدين من شهداء سيناء

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الشهيد احد ابراهيم عبد الغنى بالمنيا
الشهيد احد ابراهيم عبد الغنى بالمنيا

جمال زكى

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 تودع اليوم محافظة المنيا اثنين اخرين من شهداء العملية العسكرية  التى استشهد فيها أمس 8 عسكريين اثناء قيام  مسلحين باقتحام مركز  امنى   بسيناء

 حيث تودع قرية دلجا جنازة «محمد طه » شهيد القوات المسلحة يستعد أهالي قرية دلجا الواقعة بمركز ديرمواس ، جنوب المنيا ، لتشييع جنازة الشهيد المجند محمد طه محمود عبدالباري ، وكان عبد الباري قد استشهد صباح أمس  فى العملية الإرهابية بوسط سيناء

كما تودع قرية طوخ الخيل بمركز المنيا  جنازة الشهيد  أحمد إبراهيم سيد عبدالغنى ابن قرية طوخ الخيل 

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