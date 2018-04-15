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في الكونفدرالية..

مونانا الجابوني يصل بورسعيد استعدادًا لملاقاة المصري

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افريقيا

المصرى

سمير حلبية

مونانا

الكونفيدرلية

وصلت بعثة فريق مونانا الجابونى، إلى القاهرة  في الساعات الأولى من صباح اليوم، ثم توجهت لمدينة بورسعيد، استعدادًا لملاقاة المصري بعد غد الثلاثاء، في إياب دور الـ32 مُكرر ببطولة الكونفدرالية.

وحرصت إدارة المصري برئاسة المهندس سمير حلبية، على استقبال الفريق الضيف جيدا، في إطار حرص تبادل العلاقات بين كلا الناديين.  

ومن المقرر أن يؤدى الفريق الجابونى أولى تدريباته ببورسعيد فى السابعة والنصف مساء اليوم على ملعب فرع النادى المصرى بحى الضواحى، فيما سيؤدى الفريق مرانه الأخير على الإستاد فى السابعة والنصف مساء غد الاثنين.

طارق هاشم، عضو مجلس إدارة النادي،  قال إن فريق المصري يُقيم حالياً مُعسكرا مغلقا استعدادًا لتلك المباراة بهدف تحقيق نتيجة جيدة وتخطي عقب الفريق الجابوني بعد التعادل في لقاء الذهاب بهدف لمثله.

وأضاف "هاشم" في تصريحات لبرنامج استاد الهدف عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة: "حققنا نتيجة جيدة في مباراة الذهاب بالجابون بالتعادل بهدف لكل فريق" ، مُتابعاً: "مباراة العودة على ملعب بورسعيد مهمة للغاية وفاصلة في صعودنا لدور المجموعات، وندرك جيدا صعوبة المباراة والجهاز الفني يستعد بشكل أكثر من رائع".


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